«نوفوستي»: النيجر تعلن حالة التأهب القصوى لقواتها العسكرية

أمر رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية موسى سالاو بارمو، اليوم السبت بوضع القوات المسلحة للبلاد في حالة تأهب قصوى، حسبما أفادت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

«بارمو»: وضع جميع أفراد القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى

وقال «بارمو»، في بيان تم بثه عبر الإذاعة الرسمية: «منذ تلقي هذه الرسالة، يتعين وضع جميع أفراد القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى»، موضحًا أنَّ هذ القرار اتخذ على خلفية التهديدات المتزايدة بما وصفه بـ«العدوان على النيجر»، ويهدف لاستبعاد «المفاجأة العامة» وضمان الرد المناسب.

«نوفوستي»: إكواس تستعد للتدخل في النيجر

وأشارت الوكالة الروسية إلى أنّ تقارير نشرت في الأيام الأخيرة، أفادت بأن استعدادات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إكواس» للتدخل العسكري في النيجر مستمرة، وذلك بعد أن أعلنت المجموعة قبل أسبوع أنَّه تمّ تحديد موعد للتدخل العسكري في النيجر لكن دون أن تكشف عنه.