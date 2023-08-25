النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد.. تعرف على الأسباب

أعلنت وزارة الخارجية في النيجر، اليوم الجمعة، أن المجلس العسكري طلب من السفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيت مغادرة البلاد.

النيجر تسحب موافقتها على اعتماد السفير سيلفان إيت

وأكدت الوزارة، في بيان صدر منذ قليل، أنه نظرا «لرفض سفير فرنسا في نيامي الاستجابة» لدعوتها إلى إجراء مقابلة اليوم الجمعة، و«تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر»، قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير سيلفان إيت والطلب منه مغادرة أراضي النيجر خلال مهلة 48 ساعة.

تحركات احتجاجية مناهضة لفرنسا

يأتي هذا القرار بعد سلسلة من التصريحات وتحركات احتجاجية مناهضة لفرنسا في نيامي بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم أواخر يوليو الماضي.

وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي في النيجر كانت مهمتهم مساعدة السلطات في مواجهة نشاطات الجماعات الإرهابية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ودول أخرى في منطقة الساحل.