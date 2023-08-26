«القاهرة الإخبارية»: جيش النيجر يضع قواته في حالة تأهب قصوى

أمر موسى سالاو بارمو، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في النيجر، الذي عيّنه المجلس الوطني لحماية الوطن (المجلس الانتقالي)، بوضع القوات المسلحة للبلاد في حالة تأهب قصوى، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

وضع جميع القوات في حاجة تأهب

وقال رئيس الأركان العامة، في رسالة عبر الإذاعة العامة النيجرية: «بمجرد استلام هذه الرسالة، وُضعت جميع القوات في حالة تأهب قصوى».

وأوضح «بارمو» أنَّ «القرار اتخذ على خلفية التهديدات الملموسة بشكل متزايد بالعدوان على النيجر، وذلك لتجنب المفاجأة، وكذلك لضمان الرد المناسب».