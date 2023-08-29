روتاري التحرير يطلق مبادرة «نتحد لإنهاء سرطان عنق الرحم في مصر» بقيمة مليوني دولار

أعلن نادي روتاري التحرير، اليوم، انطلاق مبادرة «نتحد لإنهاء سرطان عنق الرحم في مصر»، بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، ممنوحة من قبل مؤسسة الروتاري الدولي، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، ومنظمة الصحة العالمية في مصر، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وقسم أمراض النساء والولادة بجامعة القاهرة، والمعهد القومي للسرطان، ومعهد ناصر التابع للأمانة العامة لوزارة الصحة، ومجموعة من أساتذة البحث العلمي بقسم أمراض النساء والولادة، ومعهد الأورام بجامعة القاهرة، والمؤسسة المصرية لطب الأطفال والرعاية الصحية.

وتهدف المبادرة التي ستمتد لمدة 4 سنوات متتالية، إلى القضاء على عدوى فيروس الورم الحليمي البشري «مثل استراليا»، والقضاء على سرطان عنق الرحم، من خلال تقديم التطعيمات المناسبة، تطبيقا لخطة منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، والتوعية بعدوى الفيروس ومرض سرطان عنق الرحم.

تعزيز صحة المرأة في مصر

ويساهم في تعزيز صحة المرأة في مصر، من خلال زيادة الوعي المستهدف، وتحسين الوصول إلى الرعاية الوقائية، الكشف المبكر بالنسبة للسيدات عن طريق مسحة عنق الرحم الدورية، المساهمة في علاج حالات سرطان عنق الرحم، وتحسين نسب الشفاء بما يحقق أهداف التنمية المستدامة 2030، ورؤية الحكومة المصرية والاستراتيجية القومية للأمومة والطفولة.

وستطعم المبادرة، أكثر من 30 ألف فتاة تتراوح أعمارهن بين 9- 15عاما ضد فيروس الورم الحليمي البشري، المسبب الرئيسي لمرض سرطان عنق الرحم، بالإضافة إلى فحص 10 آلاف سيدة في القاهرة الكبرى، وإطلاق حملة توعوية عامة، للوصول إلى 4 ملايين شخص، كما سيتلقى العاملون في مجال الرعاية الصحية وفي المدارس والموظفون، تدريبا على فيروس الورم الحليمي البشري، وسرطان عنق الرحم، لضمان تقديم الرعاية المناسبة والمشورة الصحية السليمة للنساء والفتيات.

إعطاء الأولوية لصحة عنق الرحم

وعلقت الدكتورة أمل السيسي، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، وعضو نادي روتاري التحرير، قائلة: «تستهدف المبادرة بشكل أساسي، الحد من عبء هذا المرض، الذي يمكن الوقاية منه، وتشجيع المجتمع على إعطاء الأولوية لصحة عنق الرحم، عن طريق توفير اللقاحات للفتيات، والفحوصات المنتظمة والعلاج في الوقت المناسب للسيدات».

وأضافت أمل السيسي: «رغم أن سرطان عنق الرحم يعد من أكثر أنواع السرطانات التي يمكن الوقاية منها، فإننا نجد نسب وفيات مرتفعة نتيجته، إذ يعود ذلك أن 90% من الوفيات التي يسببها، تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بسبب عدم توفر اللقاحات الروتينية لفيروس الورم الحليمي البشري، وفحوصات سرطان عنق الرحم الدورية».

ولفتت إلى أن المفاهيم الاجتماعية والثقافية الخاطئة، تؤثر بشكل كبير على اختيارات النساء حول البحث عن التدابير الصحية المناسبة، والتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، ومن خلال زيادة الوعي وتعزيز الرعاية الوقائية لسرطان عنق الرحم، يمكننا إنقاذ الأرواح وخلق مجتمعات أكثر صحة في مصر.

ومن الجدير بالذكر، أن البرنامج القومي يشمل ثلاثة مراحل رئيسية وهي، التوعية الصحية المتكاملة للفئات المستهدفة وستمتد تلك المرحلة لمدة عامين، تليها المرحلة الثانية، وهي تشمل الاكتشاف المبكر للمرض، عن طريق تحليل الفيروس في مسحات عنق الرحم للسيدات بين 35-45 عاما، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وأما المرحلة الثالثة والأخيرة، تطعيم البنات في المدارس الإعدادية، تمهيدا لإدراج التطعيم في البرنامج القومي للتطعيمات، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

حضر الاحتفالية وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، محافظ المنطقة الروتارية 2451 أيمن نزيه، الدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرات الرئاسية لصحة المرأة، السفير حاتم الروبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة سفراء العمل التطوعي للتنمية المستدامة، الدكتورأحمد السعيد يونس، رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، سهير جودة، الإعلامية ريهام سعيد، الدكتورة رانيا علواني، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، ولميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي.

ويشار إلى أن برنامج «نتحد لإنهاء سرطان عنق الرحم في مصر»، بدأ بمبادرة من أندية الروتاري المصرية، وتم تصميمه على غرار مبادرة صحة المرأة المصرية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حول سرطان الثدي، وحصل البرنامج على منحة بقيمة مليوني دولار من المؤسسة الروتارية الدولية.