«روتاري»: ندعم القوافل الصحية وحملات التوعية وخدمة المجتمع

قال محمود أبو الحسن، رئيس سابق لنادي روتاري شمال القاهرة، إن النادي ساهم في افتتاح وتجهيز مجمع طارق عمر بن خطاب بتمويل من بنك التعمير والإسكان، ويتضمن حضانة للأطفال ومشغل للسيدات ضمن نشاط الروتاري، ويتم خلاله تدريب العاملات وتشغيلهم.

القوافل والتجديدات والحملات

من جانبه أوضحت عبير كامل، رئيس روتاري شمال القاهرة، في لقاء لها ببرنامج اليوم المذاع على قناة DMC، أن النادي يوفر دعما للقوافل والتجديدات والحملات التوعوية، واليوم يشهد افتتاح المركز الطبي المتكامل وبه تخصصات الرمد والنساء والتوليد والأطفال ومعمل تحاليل.

المشروعات المشتركة

وأكد نور بسيوني، رئيس مجلس إدارة جمعية خدمات بولاق، إن الروتاري يتعاون مع الجمعية منذ 2014 في تنفيذ المشروعات المشتركة، واليوم الدعم أحدث فارقا كبيرا بسبب تطوير العيادات الطبية والبنية التحتية للجمعية والحضانة.