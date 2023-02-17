روتاري مصر يوجه حملة إغاثة لصالح منكوبي ومتضرري زلزال سوريا  

أطلق نادي روتاري هليوبوليس سبورتنج مبادرة أندية روتاري مصر لإغاثة الشعب الشقيق في سوريا من ألم وفاجعة الزلزال المدمر، ودعا الأندية الروتارية للمبادرة التي تعد من أقوى أهداف الروتاري في العالم هو العمل على السلام والخدمة الإنسانية لجميع المحتاجين في العالم.

وتمثلت تلك الصورة العامة العظيمة في اتحاد وإصرار والعمل الدؤوب للروتاريين لجمع التبرعات النقدية والعينية لإيصالها لأشقائنا في سوريا من خلال الهلال الأحمر المصري.