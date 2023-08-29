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جنازة سرية لزعيم فاجنر تحت الحراسة.. هل دفن بالفعل أم لا؟ (فيديو)

كتب:

محمد علي حسن
11:27 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
نصب تذكاري لزعيم مجموعة فاجنر

نصب تذكاري لزعيم مجموعة فاجنر

قال الناطق باسم مجموعة فاجنر الروسية، اليوم الثلاثاء، في بيان مقتضب نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن مراسم وداع لقائد المجموعة يفجيني بريجوجين، الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي، قد أقيمت سرا.

مقابر أخرى تعد مواقع محتملة لدفن بريجوجين

وقال بيان فاجنر: «أولئك الذين يريدون وداع زعيم مجموعة فاجنر، عليهم أن يتوجهوا إلى مقبرة بوروخوفسكوي في سانت بطرسبرج، مسقط رأسه».

وكانت تقارير إعلامية أمريكية سابقة بشأن جنازة مؤسس فاجنر أشارت إلى أن مقابر أخرى في محيط المدينة تعد مواقع محتملة لدفن بريجوجين، الذي جرت مراسم دفنه محاطة بالسرية.

ولم يتضح من بيان مجموعة فاجنر ما إذا كان بريجوجين قد تم دفنه بالفعل، أم أنه لم يتم دفنه بعد، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

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