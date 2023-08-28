هشام عباس يهدي جمهوره المغربي بمهرجان القلعة أغنية «وأنا اعمل ايه»

رحب الفنان هشام عباس بجمهوره المغربي الحاضر لفعاليات حفله الغنائي المقام ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بقلعة صلاح الدين.

رسالة هشام عباس لجمهور المغرب

وقال عباس لعدد من جمهوره المغربي: «مين من المغرب هنا، مرحب بيكم» وأهداهم أغنية «وأنا اعمل ايه».

ومن المقرر أن يشدو عباس خلال وصلته الغنائية بأغنيات شوفي وعيني وكام مرة، وطول ما أنت بخير، ويا ليلة، على أن يختم جدول أغنياته بـ«حبيبي ده وفينه».

يذكر أن الفنان هشام عباس يشدو اليوم رفقة سيمون في حفل الليلة الرابعة من فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وهي المرة السادسة التي يشارك فيها بهذا المهرجان.