روسيا تدفع بمقاتلتين بعد تحليق مسيرات أمريكية فوق شبه جزيرة القرم

أعلنت وكالة الأنباء الروسية «تاس»، دفع روسيا الاتحادية بمقاتلتين بعد تحليق مسيرات أمريكية فوق شبه جزيرة القرم التي تحصلت عليها روسيا من أوكرانيا في عام 2014 بحسب فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الإثنين.

أزمات متجددة بين روسيا وأوكرانيا

ووقعت بين أوكرانيا وروسيا حرب بسبب شبه جزيرة القرم في عام 2014 وحصلت روسيا على المنطقة، إلا أنه في فبراير 2022 تجدد النزاع بين روسيا وأوكرانيا على 4 أقاليم أوكرانية أعلنت انفصالها عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا الاتحادية التي حركت جيشها من أجل حماية هذه الأقاليم.