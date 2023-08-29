مقرر لجنة الأسرة بالحوار الوطني تكشف أحدث تطورات مناقشة قانون الوصاية

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة بالحوار الوطني، إنه تم طرح كل الموضوعات الخاصة باللجنة، وخاصة فيما يتعلق بقانون الوصاية بعد وفاة الأب، حتى قبل عرض مسلسل «تحت الوصاية»، مشيرة إلى أنه عندما تم عرض المسلسل كشف العديد من الجوانب الخاصة بالموضوع للناس.

تاريخ القانون

وأضافت خلال لقاءها مع الإعلامى محمد شردى ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يذاع على قناة الحياة: «القانون موجود منذ 70 عاما، في إطار ظروف مغايرة، وأوضاع مختلفة للمرأة، فكانت لا تقرأ ولا تكتب وغير متعلمة وكان يُخشى عليها أن تتعرض للمضايقات أو لا تُحسن التصرف».

الدين والشريعة

وقالت: «تم وضع مقترح أن تُستبدل الوصاية، فبدلا من الانتقال للجد بعد وفاة الأب، أن تنتقل إلى الأم، وهناك بعض المقولات الزائفة تقول إن هذا منصوص عليه في الدين، ولكن عندما كنا في جلسات الحوار الوطني، وشارك معنا متخصصين في الدين والشريعة، أشاروا إلى أن هذا الأمر ليس منصوص عليه في الدين، وإنما هو من المعاملات ويجوز تغييره».

وتابعت: «لابد من وجود مراقبة ونيابة حسبية وتقديم كشف بكل الأمور، لأن المسألة ليست انحياز تام للمرأة، وإنما نسعى لتحقيق مصلحة الطفل، وأن يرى أن المجتمع قادر على حمايته وتحقيق متطلباته».

وقالت: «هناك أرملة قامت بعدما أخذنا التوصية في الحوار الوطني عانقتني بشدة، وقالت لي إن هذا أسعد أيامها أن يتم طرح هذا الأمر، لخدمة آلاف الأسر التي تعاني من هذه المسألة».