«السياحة»: الفندق العائم بالأقصر تعرض للميل فقط.. ولا يحمل رخصة

قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن الفندق العائم الذي تعرض لحادث ميل اليوم على كورنيش الأقصر، وترددت أنباء عن غرقه، لم يغرق ولم يُبحر من الأساس، وأنه متوقف تماما عن العمل منذ عام 2010، ولم يجدد الترخيص السياحي الخاص به منذ ذلك الوقت وحتى تاريخه.

عامر: الفندق تعرض لهذا الميل أثناء وقوفه

وأوضح «عامر» في تصريحات للصحفيين، أن المركب ليس لديه أي رخصة تشغيل سياحي سارية، ولم يستقبل أي نزلاء مصريين أو أجانب منذ أكثر من 13 عاما، مشيرا إلى أنه قبل واقعة الميل، تواجد الفندق المذكور بالورشة على مدار الفترة السابقة، لإجراء أعمال التطوير والتجديد اللازمة، حتى يتسنى له العمل خلال الموسم الشتوي المقبل، بعد أن يجري التأكد من انتهائه من هذه الأعمال، ومن ثم إجراء المعاينات اللازمة له من الوزارة، وتجديد الترخيص الخاص به.

وشدد على أنه لم يتم إجراء أية معاينات لإعادة التشغيل من الوزارة حتى الآن، موضحا أن الفندق تعرض لهذا الميل أثناء وقوفه، تمهيدا لبدء إجراء المعاينات الخاصة بتشغيله.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري، أن الفندق العائم المذكور كان متوقفا عن العمل منذ عام 2010، وكان تقدم مالكه بطلب للهيئة لإصلاحه وتم السماح له برفع الوحدة على الجفاف بإحدى الورش المتخصصة والمعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري.

وأضافت أنه بعد الانتهاء من رفع كفاءتها وإصلاحها، تمت المعاينة من قبل هيئة النقل النهري، التي أعطت لها تصريح مؤقت بمغادرة ترسانة إصلاح الوحدات النهرية إلى المرسى الخاص بها، وذلك يوم 23/8/2023 لحين استكمال باقي التراخيص اللازمة من باقي الجهات المعنية وذات الصلة.

وحدتان عائمتان حدث لهما ميل

وأشارت هيئة النقل النهري، أنه أثناء توقف الفندق العائم بالمرسى بين وحدتين عائمتين، حدث لها ميل على أحد جانبيها، أدى إلى استقرارها على قاع المرسى بدون غرق كامل، لافتة إلى أنها في انتظار قرار النيابة العامة لتحديد أسباب ميل الفندق العائم.