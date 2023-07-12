شركة المقاولون العرب تنجح في رفع فندق عائم عملاق ببحيرة ناصر

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورا تابع لشركة المقاولون العرب، حول نجاح الشركة في رفع فندق عائم عملاق ببحيرة ناصر.

وتمكنت شركة المقاولون العرب من خلال ترسانتها النهرية ببحيرة ناصر بمحافظة أسوان، من إتمام عملية رفع أحد أكبر الفنادق العائمة السياحية من أجل عمل الصيانة الدورية والإصلاح وإعادة التأهيل وذلك طبقا للدراسات الفنية ومعدات الشد، والوسائد الهوائية، وتحت الإشراف الأجنبي الذي أعدته مجموعة عز الصناعية.

وتكمن أهمية تلك العملية في استخدام وسائل حديثة تستخدم لأول مرة في مصر وهي استخدام الوسائد الهوائية لرفع الفندق العائم، ويشكل هذا الحل الهندسي الجديد فرصة للفنادق العائمة تتيح إجراء جميع الصيانات الدورية في داخل محافظة أسوان، ما يوفر الوقت والنفقات والتي تأتي بديلا عن استخدام الروافع التقليدية.

ويبلغ وزن الفندق العائم 3000 طن، وبطول 109 أمتار، وعرض 15.5 متر، وارتفاع يبلغ 15.5 متر ما يعادل 4 أدوار، وجرى استخدام 21 وسادة هوائية بقطر 1.5 متر وبطول 20 مترا في تلك العملية، بالإضافة إلى أوناش خاصة بقوة شد 380 طنا.

يذكر أن الفنادق العائمة تمثل عنصر جذب سياحي مهما في مجال السياحة المصرية، حيث يتمكن السائح من قضاء عدد من الليالي السياحية متنقلاً بين المدن والمراكز المختلفة لزيارة الآثار المصرية، وتقوم شركة المقاولون العرب بتصنيع وصيانة الفنادق العائمة في ترسانتها بمنطقة المعصرة، إذ تمتلك كل الإمكانات اللازمة لإنشاء وصيانة الوحدات العائمة لكبرى الشركات السياحية العالمية والمصرية.