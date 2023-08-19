تفاصيل المنح والحوافز المخصصة لتطوير منظومة النقل النهري في مصر

أكدت وزارة النقل، على منح حوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين في مجال منظومة النقل النهري، في إطار تطوير المنظومة وتوطين صناعة النقل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، موضحة أن عملية التطوير تشتمل على تطوير التشريعات المنظمة للنقل النهري لتحقيق مزايا اقتصادية مهمة.

منح تخفيضات وإعفاءات جمركية

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أن تطوير التشريعات اشتمل على تبسيط الاجراءات لإصدار الموافقات لبناء وتجميع أسطول نقل نهرى وإصدار المواصفات الفنية المعتمدة لبناء الوحدات النهرية وإنشاء الموانئ والمراسي، ومنح تخفيضات وإعفاءات جمركية للمكونات المستوردة في صناعة النقل النهري.

وأشارت وزارة النقل، إلى أن حرصها على تطوير عناصر المنظومة بالكامل وتدريب العنصر البشري بصفة مستمرة، مؤكدة منح حوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين في مجال منظـومة النقل النهري، وتخصيص أو طرح الموانئ النهرية اللازمة للمستثمرين الجادين لتحفيزهم، وإعطاء الأولوية لنقل السلع الاستراتيجية بين الموانئ البحرية والمحافظات النيلية.

تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الموانئ

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة هبة الجزار، رئيسة قسم إدارة اللوجيستيات بالأكاديمية البحرية، أنه تم تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الموانئ ومنها النقل النهري، موضحة أن المنظومة الإلكترونية تعزز الكفاءة والتحكم في العمليات ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة.

وأضافت الدكتورة هبة الجزار لـ «الوطن»، أن بعض الموانىء تتميز في مصر بالقدرة على التوسع وزيادة الطاقة الاستيعابية، و يتم توفير مساحات إضافية لتلبية النمو المستقبلي والزيادة في حجم الشحنات، مؤكدة أن هذه المقومات تعزز القدرة التنافسية لمصر كوجهة للتجارة والنقل اللوجستي، وتسهم في تعزيز الاستثمارات وتطوير الاقتصاد المحلي.