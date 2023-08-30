عزة الزفتاوي: لم يتم تحديد هوية الآثار المسروقة من المتحف البريطاني

قالت الكاتبة عزة الزفتاوي، المقيمة في بريطانيا، إنه منذ حوالي 10 أيام تم الإعلان في بريطانيا عن اختفاء 2000 قطعة من المتحف البريطاني، يرجع تاريخها لأكثر من 3 قرون، تتضمن أحجارا كريمة، وقطعا ذهبية وكذلك زجاجا، موضحا أنه لم يتم تحديد هوية الآثار المسروقة ولا تابعة لأي حضارة أو دولة.

القطع المسروقة لم تكن معروضة للجمهور

وأضافت عزة، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، الذي يُبث على قناة «CBC»، أن القطع المسروقة لم تكن معروضة للجمهور وإنما كانت موجودة بالمخازن، موضحة أن وسائل الإعلام البريطانية أعلنت أن عمليات اختفاء التماثيل بدأت في عام 2019، واستمرت مع فترة كورونا.

وتابعت: بعض الفرق العاملة بالمتحف هي من كشفت واقعة السرقة، مؤكدة أن مدير المتحف قدم استقالته على الفور بعد اكتشاف واقعة السرقة، واعترف أن الإجراءات لم تكن كافية لمنع هذه السرقة، مشيرة إلى أنّ هناك فرقا من الآثار تعكف في الوقت الحالي على تقييم هذه القطع المسروقة.