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«حواس» يطالب اليونسكو بالعمل على إعادة الآثار المصرية من المتحف البريطاني

كتب:

داليا أحمد
03:05 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس

عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية إن ما حدث من المتحف البريطاني يعتبر جريمة في حق العالم أجمع، لأن سرقة الآثار من متحف بهذا الشكل بمثابة كارثة كبرى، ويجب أن يكون هناك مطالبة شعبية بأن هذا المتحف لا يستحق ان تعرض فيه الآثار المصرية.

حجر رشيد

وأكّد عالم الآثار المصرية، في بيان له منذ قليل، أنَّ وجود حجر رشيد داخل المتحف البريطاني هو خطأ فادح، لأنّ هذا الحجر هو أيقونة الآثار المصرية ومكانه يجب أن يكون في المتحف المصري الكبير بمصر.

وأشار «حواس»، إلى أنَّ مصر هي التي تملك الآثار المصرية حتي وان وجدت في متاحف أمريكا وأوروبا أو أي مكان في العالم، ولابد من المحافظ علي الآثار من السرقة أو الترميم الخطأ.

سحب الآثار المصرية من المتحف البريطاني

وطالب «حواس»، منظمة اليونسكو، ووزارة السياحة والآثار بضرورة عمل مؤتمر دولي لسحب الآثار المصرية من المتحف البريطاني لأنه غير أمين على هذه الآثار.

يُذكر أنَّ زاهي حواس أعلن أنَّ العام المقبل هو عام الاكتشافات الأثرية وسوف يعلن عن كشف مومياء الملكة نفرتيتي.

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بقلم داليا أحمد