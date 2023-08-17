اختفاء قطع أثرية عمرها 3000 عام بشكل مفاجئ من المتحف البريطاني

صرح مسؤولون فى المتحف البريطاني بلندن، اختفاء عناصر ثمينة ومجوهرات وأحجار كريمة وقطع زجاجية، ويعود تاريخها إلى 1500 عام قبل الميلاد، أي ما يعادل 3000 عام، كما تمّ فصل الموظف المسؤول عن سلامة وصيانة هذه المجموعة، بحسب ما ذكرته شبكة «إيفين إستندر».

مدير المتحف البريطاني: الحادث غير مألوف

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن معظم هذه العناصر المفقودة صغيرة الحجم وتم تخزينها في غرفة مخصصة للأغراض الأكاديمية والبحثية.

وصرح هارتويج فيشر، مدير المتحف البريطاني، قائلاً: «هذا حادث غير مألوف، أعلم أنني أتحدث نيابة عن جميع الزملاء عندما أقول إننا نولي أهمية كبيرة لحماية جميع العناصر التي نحتفظ بها بعناية فائقة، ونعتذر عن ما حدث، ولكننا قد حددنا الآن حدًا لذلك، ونحن مصممون على تصحيح الأمور».

وفي ضوء الوضع الحالي، أكد فيشر أن المتحف قام بتعزيز إجراءاته الأمنية، ويعمل الآن على تقديم تقرير مفصل حول العناصر المفقودة أو التالفة.

السلطات تحقق من المفقودات

ووفقًا للتقرير، تم اكتشاف التناقضات لأول مرة في وقت سابق من هذا العام بواسطة الموظفين، حيث تم الإبلاغ عن مخالفات لأمناء المتحف، وقام أمناء المتحف فيما بعد بالاتصال بالشرطة، وتم إجراء مراجعة مستقلة التي أدت إلى تحديد الموظف المشتبه به.

وذكر جورج أوزبورن، رئيس المتحف، «تكونت أولوياتنا الآن من ثلاثة جوانب: أولاً، استعادة المسروقات المفقودة.. ثانيًا، التحقيق في كيفية حدوث هذا وما كان يمكن فعله لمنعه.. وثالثًا، الاستثمار في تحسين سجلات الأمان والتدابير الأمنية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل».