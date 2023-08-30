استراحة مستشفى أبو الريش تستقبل الزوار بعد تجهيزها

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على مدار الساعة مستجدات أعمال تجهيز ساحة الانتظار الخاصة لمرتادي مستشفى أبو الريش وذويهم بنطاق حي السيدة زينب والتي بدأت في استقبال المواطنين.

وجهت نائب محافظ القاهرة، ببذل الجهود من قبل الأجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب برئاسة المستشار هشام أبو المكارم، وبالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، وبالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة لرفع كل المخلفات من قطعة أرض بمحيط مستشفى أبو الريش والتي تبلغ مساحتها 220 مترا تقريبا بشارع المريس، وتم تخصيصها لاستغلالها في تنفيذ ساحة انتظار للمرضى ومرتادي المستشفى وذويهم، لتوفير الراحة، ومنع تكدس المرضى أمام المستشفى، بشكل حضاري فيما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

ولفتت نائب المحافظ، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب الإنترلوك الخاص بتجهيز ساحة الانتظار الخاصة بمرتادي مستشفى أبو الريش، كما تم تركيب 5 كشافات وأعمدة للإنارة وتركيب تاندات ومظلات لتغطية الاستراحة للوقاية من تأثير أشعة الشمس والحماية من درجات الحرارة المرتفعة، كذلك تضمن الوقاية من تأثير الأمطار وغيرها من العوامل لرفع كاهل المعاناة عن المواطنين، كما تم تزويد الاستراحة بعدد 32 من المقاعد الخشبية لتصبح جاهزة لاستضافة المترددين على المستشفى مع مراعاة المسافات البينية بين المقاعد المتاحة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية.

التجهيز للانتهاء من الاستراحة

كما وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بضرورة استمرار أعمال التجهيز للانتهاء من الاستراحة على وجه السرعة لاستقبال المواطنين مع المتابعة المستمرة لتزويدها بكل سبل الراحة وتحقيق عنصر الاستدامة مع التطهير الكامل لها بصورة دائمة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر مع الأجهزة التنفيذية والمعنية وتكثيف أعمال النظافة بداخلها ومحيطها.

أحواض الزراعة

واضافت بأنه سيتم اضافة عدد من أحواض الزراعة لاضافة اللمسات الجمالية وتحسين المظهر الحضاري لها لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين مع استمرار التواجد الميدانى والمتابعة المستمرة لها .