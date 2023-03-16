وزير التعليم العالي: مجمع عيادات أبو الريش إنجاز جديد في علاج الأطفال

افتتح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة وفاءً لمصر، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والسفير أوكا هيروشي سفير دولة اليابان بمصر، ووفد هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر "جايكا"، مجمع العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي.

وجاء ذلك ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة، وفي إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية بما يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

وزير التعليم العالي يشيد بالمجمع وكفاءته وتقدم الأجهزة الطبية به واستغلال مساحة المجمع به على الوجه الأكمل

وحضر الافتتاح الدكتورة منال المصري عميدة كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، والدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبو الريش الياباني، ورئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر "جايكا".

وخلال كلمته، قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة وفاءً لمصر، إن المؤسسة تدعم خطط التطوير بجامعة القاهرة والجامعات المصرية وخاصة المستشفيات حيث يعد القطاع الطبي وخاصة الأطفال من أهم القطاعات التي تحرص المؤسسة على دعمها لأن القطاع الطبي من القطاعات المهمة والصعبة لارتباطه بشكل مباشر بحياة وصحة المصريين والتى توليه الدولة أولوية كبيرة وتدرجه ضمن خطط التنمية ورؤية مصر 2030.

الخشت: 20 مليون دولار أمريكي تكلفة مجمع العيادات الخارجية وتزويده بأحدث المعدات والأجهزة الطبية وفق أعلى المعايير الدولية

وقال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مستشفى أبو الريش الياباني ومبنى العيادات الخارجية إنجازا جديدا يضاف إلى مستشفيات جامعة القاهرة حيث تمثل صرحًا طبيًا متميزًا وعملا رائد يدعو للفخر وله ثقل متميز في مصر وداعما بشكل كبير لدور الخدمات الطبية المقدمة للأطفال، مؤكدا دور المستشفيات الجامعية في التدريب والتعليم والبحث العلمي والعلاج، ومشيدا بالمبنى وكفاءته وتقدم الأجهزة الطبية به ومرافقه لأحدث المواصفات الطبية رغم المساحة الصغيرة لأرض إلا أنه تم استغلال المساحة به على الوجه الأكمل.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن التكلفة الإجمالية لمشروع مجمع العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني بلغت نحو 20 مليون دولار أمريكي، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها اللامحدود لإنشاء وتطوير الصروح الطبية ومشروعات جامعة القاهرة، كما وجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور الخشت، أنه تم تزويد مجمع العيادات الخارجية بأحدث المعدات والأجهزة الطبية التي توافق المعايير الطبية الدولية، بما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة لأعداد أكبر من الأطفال المرضى، والقضاء على قوائم الانتظار، والمساهمة في حل مشكلة ازدحام المرضى المترددين على العيادات الخارجية، مؤكدًا أن مستشفى أبو الريش الياباني للأطفال تطبق أعلى المواصفات والمعايير الطبية لاستقبال الأطفال المرضى من جميع المحافظات.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة حققت إنجازات كبيرة في مشروع تطوير مستشفيات طب الأطفال، ومنها مستشفيات أبوالريش للأطفال (الياباني والمنيرة)، حيث تم تجديد العديد من الوحدات، من بينها وحدة رعاية حديثي الولادة والمبتسرين، ووحدة أمراض الدم، ووحدة أمراض الكبد للأطفال، ووحدة زرع الكُلى، ووحدة الغسيل البريتوني، ووحدة الجراحة، و120 حضانة أطفال، وإنشاء وحدة متخصصة في زراعة النخاع لعلاج أمراض الدم الحميدة والخبيثة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مبنى العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني، يقام على مساحة 567 مترًا مربعًا، ويضم 7 أدوار بإجمالي مساحة 3112 مترًا مربعًا، وهو مخصص فقط لعيادات الأطفال التخصصية وهي عيادات العلاج الطبيعي، والعلاج المائي، والعلاج الطبيعي بالأجهزة، وحساسية وصدرية، وأمراض كولاجينية ومناعة، ورسم العضلات، ورسم المخ، وأمراض عصبية، ومتابعة ما بعد حجز الرعاية المركزة والتمثيل الغذائي، والموجات الصوتية على القلب، والقلب، ومتابعة ما بعد جراحة القلب، وقسطرة القلب، وتنظيم ضربات القلب، وحمى روماتزمية، ورسم القلب، والكبد، والوراثة.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن مشروع مبنى العيادات الخارجية يضم العديد من الوحدات والمعامل وغرف الأشعة، منها معامل تحاليل "دم، كيمياء، مناعة، بكتيريا"، وغرف سحب عينات الدم، ومعمل التمثيل الغذائي، ومعمل الوراثة، وغرف أشعة، وغرف أشعة موجات صوتية على البطن.

ومن جانبه، قال السفير أوكا هيروشي سفير دولة اليابان بمصر، إن التعاون الياباني مع مصر سيواصل دعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، حتى يتمكن جميع المواطنين المصريين من الحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار مناسبة.

وقال رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر "جايكا"، إن العلاقات المصرية اليابانية تتميز بالقوة وقد أنشئ مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر "جايكا" عام 1977, لتصبح الجهة المنوطة بالإشراف على التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات التعليم والصحة من خلال توقيع اتفاقيات عديدة، وتعتبر (مستشفى أبو الريش الياباني) من أهم مشروعات التعاون بين مصر واليابان، ومجمع العيادات الخارجية الجديد الذي نفتتحه اليوم يعد استكمالاً لهذا التعاون المثمر والبناء.

وقال الدكتورة منال المصري عميدة كلية الطب، إن افتتاح مجمع العيادات الخارجية يحقق أحد أحلام وإنجازات جامعة القاهرة المتحققة على أرض الواقع، لافتة إلى أن هذا المشروع واجه العديد من الصعوبات والتي تم التغلب عليها ليظهر إلى النور ويقدم خدمة طبية متميزة تتوافق مع أعلى المعايير الدولية، ويتضمن معامل مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، بما يساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للأطفال المرضى والقضاء على قوائم الإنتظار.

وقال الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، إن إدارة جامعة القاهرة حريصة على تقديم نموذج أكاديمي يخدم الصحة العامة للمجتمع ويرتقي بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة، والإرتقاء بمستوى جودة الخدمات بالمستشفيات ووضع المعايير اللازمة لتسجيلها واعتمادها، مشيرًا إلى أن مجمع العيادات الخارجية يمثل قلعة جديدة في مجال طب الأطفال لإحداث تغيير نوعي تم تحقيقه بما يتوافق مع الأكواد والمعايير الطبية الدولية، وزيادة القدرة الاستيعابية لمستشفى أبو الريش الياباني بنسبة 30%.

وعرضت الدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبو الريش الياباني، خلال كلمتها، شرحا عن مراحل إنشاء مجمع العيادات الخارجية الجديد، وأعمال التطوير والتجديد التي تمت في وحدات مستشفى أبو الريش الياباني، والتي تراعي ضوابط مكافحة العدوى وكود المستشفيات للحفاظ على تقديم أفضل وأسرع خدمة علاجية للمرضى.