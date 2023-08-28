تجهيز استراحة مستشفى أبو الريش بالسيدة زينب لخدمة المواطنين.. (صور)

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مستجدات أعمال تجهيز ساحات الانتظار الخاصة، لزائري مستشفى أبو الريش وذويهم بنطاق حي السيدة زينب، وذلك في إطار متابعتها الميدانية المستمرة لكافة المشروعات التنموية والخدمية الجارية بالمنطقة الجنوبية.

إعداد استراحة للمترددين على مستشفى أبو الريش

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز الاستراحة وتركيب «الإنترلوك» الخاص بتجهيز ساحة الانتظار الخاصة بمرتادي مستشفى أبو الريش، كما تم تركيب كشافات وأعمدة للإنارة وتركيب تاندات ومظلات لتغطية الاستراحة، للوقاية من تأثير أشعة الشمس والحماية من درجات الحرارة المرتفعة، كذلك تضمن الوقاية من تأثير الأمطار وغيرها من العوامل، لرفع كاهل المعاناة عن المواطنين، كما تم تزويد الاستراحة بعدد من المقاعد الخشبية، لتصبح جاهزة لاستضافة المترددين على المستشفى مع مراعاة المسافات البينية بين المقاعد المتاحة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بضرورة استمرار أعمال التجهيز للانتهاء من الاستراحة على وجه السرعة، لاستقبال المواطنين مع المتابعة المستمرة لتزويدها بكل سبل الراحة، وتحقيق عنصر الاستدامة مع التطهير الكامل لها بصورة دائمة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر مع الأجهزة التنفيذية والمعنية وتكثيف أعمال النظافة بداخلها ومحيطها.

منع التعديات

وشددت نائب محافظ القاهرة على تمشيط الشوارع من أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام وأرصفة المشاة والجزر الوسطى من قبل المنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم والكافيهات والباعة الجائلين، وذلك لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية ولتوفير حرم آمن لسير المواطنين إلى جانب إزالة و تيسير كل ما يعوق الاعمال لإتمامها على الوجه الأكمل.

جدير بالذكر أن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، قد وجهت على مدار الأيام الماضية ببذل الجهود من قبل الأجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب، برئاسة المستشار هشام أبو المكارم، رئيس الحي، بالتنسيق مع جمال حسين، مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وهيئة النظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة، بأعمال التمهيد وتسوية ورفع كافة المخلفات باستخدام المعدات اللازمة من قطعة أرض بمحيط مستشفى أبو الريش تم تخصيصها، تمهيدا لاستغلالها بعمل ساحة انتظار للمرضى ومرتادي المستشفى وذويهم، ومنع تكدس المرضى أمام المستشفى، بشكل حضاري فيما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.