ضياء رشوان: رفعنا توصيات 15 لجنة من أصل 19 إلى رئيس الجمهورية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن كل المشاركين متطوعين للتعبير عما يريده المواطنون، وأناشد المواطنين إذا رأوا قضية أو ملف يتم تناوله بطريقة غير إيجابية، أن يراسلوا أمانة الحوار الوطني.

الحوار الوطني على مراحل

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي، في برنامج «حديث الأخبار» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني يتم على مراحل، مرحلة الجلسات العامة التي تخرج منها التوصيات، ثم مرحلة بلورة التوصيات لرفعها لرئيس الجمهورية، ثم يستأنف الحوار مرة أخرى، وبالفعل تم رفع توصيات 15 لجنة من 19 لجنة.

الحوار يضم 3 أنواع من الأعضاء

ولفت إلى أن كل لجنة من لجان الحوار المصغرة التي تبلور التوصيات، تضم مقررا ومقررا مساعدا، و3 أنواع من الأعضاء، يصل عددهم إلى نحو 20 فردا، النوع الأول من المحسوبين على المعارضة، والنوع الثاني من المحسوبين على المؤيدين، والنوع الثالث هو الخبراء المتخصصون في هذا المجال.