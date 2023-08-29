مصدر بالأهلي يكشف تطورات جديدة في صفقة البرازيلي «سوزا»

كشف مصدر داخل النادي الأهلي مفاجأة جديدة بشأن صفقة الأهلي الأجنبية الجديدة، وآخر مفاوضات المارد الأحمر مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم فريق جيونبوك الكوري الجنوبي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «اقتربنا من ضم لاعب إفريقي يلعب في أوروبا، والحسم قد يكون خلال ساعات، ولكن مفاوضاتنا مع البرازيلي سوزا لم تتوقف أيضًا، فهناك معلومات جديدة تقدم لنا بها وكيل أعماله مؤخرًا».

وتابع: «نادي جيونبوك الكوري الجنوبي يطلب زيادة مالية في قيمة الصفقة وتم إرسال عرض جديد ونهائي بمقابل مليون و100 ألف دولار، بعدما توقف عرضنا الأخير عند 900 ألف دولار».

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