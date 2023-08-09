عاجل.. مفاجأة الأهلي يفاوض مهاجم أجنبي جديد.. وهذا موقف سوزا حتى الآن

كشف الإعلامي كريم رمزي آخر تطورات صفقة المهاجم الأجنبي المنتظر للنادي الأهلي، والذي يسعى مسؤولو القلعة الحمراء لإنهاء الملف الخاص به قبل انطلاق معسكر الفريق بالنمسا.

رمزي: موضوع سوزا متقفلش.. الأهلي عنده أمل

وقال رمزي خلال حديثه ببرنامجه رقم 10 عبر القناة الأولى: «موضوع سوزا متقفلش والأهلي عنده أمل والأمل ده بسبب مارسيل كولر مصمم على اللاعب جدا الأهلي حاول معاه في لاعبين آخرين إلا أنه مصمم على سوزا لأنه معجب به جدا».

وتابع: «الأهلي ماشي في سكة التفاوض مع النادي الكوري واللاعب وكذلك ماشي في سكة التفاوض مع اللاعب دياماتا ومارسيل كولر مرحب به برضه وفيه اسم تالت الأهلي مكتم عليه في حال فشل المفاوضات».

الأهلي يبحث عن مهاجم سوبر

ويبحث مسؤولو النادي الأهلي عن مهاجم سوبر من أجل تدعيم صفوف الفريق، خاصة وأن المارد الأحمر لديه تحديات كبيرة خلال الموسم المقبل سواء المشاركة في كأس العالم للأندية وكذلك البطولة المستحدثة دوري السوبر الأفريقي وكذلك العديد من البطولات المحلية والأفريقية من بينها دوري الأبطال والسوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ونجح الأهلي في ضم إمام عاشور لتدعيم منتصف الملعب ورضا سليم لتدعيم مركز الجناح.