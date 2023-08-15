الأهلي يحسم التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.. سيكون مفاجأة للجميع

أنهى مسؤولو القلعة الحمراء التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، لضمه إلى قائمة الأهلي في الموسم الجديد 2023 - 2024، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «أنهينا التعاقد مع رأس حربة أجنبي جديد، يحمل الجنسية الأفريقية، والإعلان عنه سيكون خلال أيام قليلة، لكن يتبقى أمر وحيد».

متى يعلن الأهلي عن صفقة المهاجم الأجنبي الجديد؟

وأوضح المصدر أن أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات بالنادي، أنهى التفاوض مع لاعب أفريقي رأس حربة، يلعب في أحد الدوريات الأوروبية، لكن يتبقى فقط أمر وحيد للإعلان عنه، وهو رحيل أحمد قندوسي، لاعب وسط الفريق، الذي يرفض الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء قبل الحصول على باقي مستحقاته المالية».

وأكد: «أنهينا التعاقد مع المهاجم الجديد بعد موافقة كولر الذي كان يصر على التعاقد مع البرازيلي سوزا، المحترف في الدوري الكوري الجنوبي، وننتظر رحيل قندوسي لضم المهاجم الأجنبي الجديد، والإعلان عنه رسميًا، إذ من المقرر عقد جلسة جديدة مع قندوسي فور العودة من إجازته في الجزائر خلال الأسبوع المقبل».

مهاجم الأهلي الجديد يظهر في معسكر الأهلي بالنمسا

وأتم المصدر تصريحاته، قائلا إن المهاجم الجديد سيجرى الإعلان عنه قبل معسكر الأهلي الذي سيقام في النمسا، يوم 28 أغسطس الجاري.