داعش على الحدود الأمريكية- المكسيكية.. تفاصيل مهرب مهاجرين مرتبط بالتطرف

اتهم البيت الأبيض، مهربا له علاقات بجماعة أجنبية متطرفة يساعد مهاجرين أوزبكيين على دخول الولايات المتحدة من المكسيك، مما اعتبره البعض تهديدا أمنيا محتملا.

المهرب له صلات بتنظيم داعش ويعمل انطلاقا من تركيا

ونقلت «سكاي نيوز» عن مسؤول أمريكي تحدث لـ رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المهرب له صلات بتنظيم داعش ويعمل انطلاقا من تركيا.

وكانت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، قد صرحت بأن مسؤولي الاستخبارات اكتشفوا شبكة تهريب لجلب الأوزبك إلى الولايات المتحدة، ومنهم مهرب له علاقات بمنظمة أجنبية تصنفها الولايات المتحدة إرهابية.

محاولات تحديد موقع نحو 15 من 120 مهاجرا أوزبكيا

وأكدت أن السلطات ليس لديها ما يشير إلى أن المهاجرين كانوا مرتبطين بجماعات متطرفة أو يخططون لهجمات إرهابية، بينما لم تؤكد صلات المهرب بتنظيم داعش على وجه التحديد.

وأشارت إلى أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) يحاول تحديد موقع نحو 15 من 120 مهاجرا أوزبكيا، دخلوا الولايات المتحدة من خلال المعابر الحدودية القانونية عن طريق الشبكة المشبوهة، بينما أعلن متحدث مكتب التحقيقات الاتحادي أنهم لم يتوصلوا لمخطط إرهابي محدد مرتبط بمواطنين أجانب دخلوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة عبر الحدود الجنوبية.