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القاهرة الإخبارية: تدمير وكر لـ«داعش» في ضربة جوية بالعراق

كتب:

هانى حسن
01:17 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
الشرطة العراقية

الشرطة العراقية

وجهت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، ضربة جوية دمرت وكرًا لداعش في صلاح الدين، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا وكالة الأنباء العراقية «واع».

استهداف أحد أهم أوكار داعش الإرهابي

وذكرت في بيان لها، أنّ أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وبإسناد قيادة القوة الجوية، تمكنوا من استهداف أحد أهم أوكار داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

وأوضحت أنّ العملية جرت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتتبع ميداني وفني لعناصر داعش المتواجدين في إحدى المضافات الواقعة في جبال قضاء طوز خورماتو، إذ وجّهت ضربة جوية دقيقة أعقبتها عملية إنزال من قبل جهاز مكافحة الإرهاب.

العملية أسفرت عن تدمير الشبكة الإرهابية

وأضافت أنّ العملية أسفرت عن تدمير المضافة وقتل جميع من فيها والاستيلاء على وثائق ومعدات مهمة خاصة بالعصابات الإرهابية.   

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