المستشار معتز خفاجي: محمود شعبان انتهج فكر «داعش» وسافر لسوريا لدعم الإرهاب

قال المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، إن الإرهابي محمود شعبان، يدعم الفكر الجهادي، ومن ضمن الدعم أنه سافر سوريا، موضحًا: «قال عن سفره إلى سوريا أنه كان يخطب في المجاهدين حتى يثبت عقيدتهم، وجريمته أنه ينتهج فكر داعش الذي ينص على عدم وجود دولة».

الخروج من الموضوع

وأضاف خفاجي، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»: «أعطيناه الفرصة كي يتحدث في أثناء المحاكمة، ولم يستطع أحد أن يوقفه، وكان كثير الخروج عن الموضوع، كنا نسأله عن القضية فكان يتحدث عن أفكاره».

دائرة الإرهاب

وتابع رئيس محكمة أمن الدولة العليا: «الفكر الذي يعتنقه محمود شعبان مجرم، وهذا هو الفيصل بين القاضي والمتهم».