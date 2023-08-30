المذيع الإنجليزي ريتشارد كيز: محمد صلاح وقع لاتحاد جدة والكشف الطبي هذا الأسبوع

أكد الإنجليزي ريتشارد كيز، المذيع في شبكة قنوات بي إن سبورتس وسكاي سبورتس، تحديد موعد الكشف الطبي لمحمد صلاح، نجم نادي ليفربول والمنتخب الوطني المصري مع نادي اتحاد جدة.

لا نعرف موعد الانتقال

ونقلت إذاعة توك سبورت الإنجليزية تصريحات كيز التي قال فيها «صلاح سيغادر ليفربول الآن، أعتقد أننا جميعاً متفقون على ذلك، لكن ما لا نعرفه هو متى، لكن لن نتفاجأ لو حدث الانتقال هذا الأسبوع، أو ربما بعد فترة التوقف الدولي».

وأكد المذيع الإنجليزي عن مصادره في السعودية حدوث الاتفاق الأولي، مضيفًا «لقد تم إبرام صفقة انتقاله إلى هناك، وعليك أن تفهم أن ما نسمعه في هذا الجزء من العالم يختلف تماماً عما يُقال في المملكة المتحدة».

وتابع: «نحن أقرب للمصدر، وكنا نتناقش يوم الأحد في بي إن سبورتس، وجاءتنا اتصالات تفيد بأنه تم ترتيب الكشف الطبي هذا الأسبوع».

المدير الفني لفريق ليفربول رفض الصفقة

يأتي ذلك رغم تأكيد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على رفضه لتلك الصفقة بشكل قاطع في الوقت الذي بذل نادي الاتحاد جهودا مضنية من أجل التعاقد مع محمد صلاح.

وتمتد فترة الانتقالات الصيفية في السعودية حتى 7 سبتمبر المقبل، على عكس السوق الإنجليزية التي تغلق في الأول من نفس الشهر، بينما تتوقف مباريات الدوريات الأوروبية بسبب العطلة الدولية بعد يوم الأحد الموافق الثالث من سبتمبر المقبل.