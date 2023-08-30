عاجل.. مفاجأة جديدة لـ محمد صلاح.. صحفي إنجليزي يكشف مصيره مع ليفربول

كشف الصحفي جيمس بيرس، المختص في تغطية أخبار ليفربول، أن في حال لم ينجح اتحاد جدة السعودي في إنهاء صفقة محمد صلاح، خلال هذا الأسبوع فإنه من المستحيل رحيل اللاعب عن النادي الإنجليزي.

بيرس: صلاح أفضل مهاجم على الإطلاق لليفربول

وقال بيرس خلال ظهوره ببرنامج في المرمى رفقة الإعلامي بتال القوس عبر قناة العربية: «إن لم يقم ليفربول ببيع محمد صلاح هذا الأسبوع لن يرحل اللاعب عن النادي لأنه من المستحيل تعويضه في هذا التوقيت وهو أفضل مهاجم على الإطلاق لليفربول ولكن لا يمكن استبعاد المفاجآت في كرة القدم لا أحد كان يصدق بأن نيمار وبنزيما سيلعبان في الدوري السعودي وليفربول فقد هيدرسون وفابينيو للدوري السعودي ولكن صلاح مختلف نهائيا».

بيرس: لا نستبعد انضمام صلاح للدوري السعودي الصيف المقبل

وتابع: «ولكن لا نستبعد تواجد محمد صلاح في الدوري السعودي خلال الصيف المقبل هناك احتمال كبير مغادرة محمد صلاح ليفربول خلال الصيف المقبل تحديدا النادي سيفكر في هذا الأمر وستكون وقتها الظروف مختلفة».