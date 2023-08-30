«النقض» تؤيد حكم الإعدام ضد المتهم بقتل شقيقه في القاهرة

أيدت محكمة النقض، حكم الإعدام الصادر ضد أحد الأشخاص بتهمة قتل شقيقه في منطقة عابدين بمحافظة القاهرة، لسرقة مبلغ مالي قدره 50 جنيها.

الإعدام شنقًا للمتهم

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في وقت سابق، بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل شقيقه وإلقاء جثته في القمامة بدائرة قسم شرطة عابدين بمحافظة القاهرة للتمكن من سرقة 50 جنيهًا منه بسبب مروره بضائقة مالية.

مشاجرة بين الشقيقين

وحسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة، وقعت مشاجرة بين المتهم وبين شقيقه المجني عليه، بسبب معايرة الأخير له لمروره بضائقة مالية وعدم التمكن من الإنفاق على نفسه، فأضمر الشر في نفسه وعقد العزم على التخلص منه فتربص له وسدد له 4 طعنات في مناطق متفرقة من الجسد أودت بحياته.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنّ المتهم بعد قتل شقيقه المجني عليه، أخذ في الصراخ مستنجدًا بالناس مدعيًا أنّه أنهي حياته، ولكن النيابة تمكنت من كشف الجريمة وأنّه وراء ارتكابها بدافع الانتقام والسرقة.