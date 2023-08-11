عاجل.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة.. شرح بالصور

تتيح النيابة العامة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023، من خلال موقعها الإلكتروني، دون الحاجة الى الوقوف في المصالح الحكومية، فيمكنك باستخدام هاتفك المحمول الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 بطريقة سهلة ومبسطة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023

وترصد «الوطن»، خلال التقرير التالي، كل الخطوات المطلوبة للاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة.

وتتمثل الخطوة الأولى للاستعلام عن المخالفات المرورية 2023، من خلال الدخول على موقع النيابة العامة من هنـــــــــــا، والضغط على أيقونة «خدمات نيابات المرور» وبعدها تقوم بالضغط على أيقونة «الاستعلامات».

وفي الخطوة التالية للاستعلام عن المخالفات المرورية 2023، تحدد نوع الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023، سواء بالضغط على أيقونة «مخالفات رخص المركبات» أو أيقونة «مخالفات رخص القيادة».

وفي الخطوة التالية للاستعلام عن المخالفات المرورية، هناك بعض البيانات لابد من إدخالها وهي رقم اللوحة، وبعد ذلك تقوم بكتابة بيانات لوحة السيارة، سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط، وبعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة إجمالي المخالفات لتظهر لك بيانات المخالفات بطريقة سهلة ومبسطة.

خدمات أخري على موقع النيابة العامة

وهناك خدمات أخرى تقدمها النيابة العامة إلكترونيًا، ومن بين تلك الخدمات «خدمات وثائق الأحوال الشخصية» وخدمات نيابات الأسرة، وخدمات النيابات الجنائية، وخدمة التصالح الفوري فى المخالفات المرورية، ودفع المخالفات المرورية، وخدمة التظلم على المخالفات المرورية، وخدمة متابعة الطلبات.

بالإضافة إلى العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام، التي تتضمن خدمة تقديم عريضة إلكترونية، ومتابعة العرائض الإلكترونية.

وتأتي تلك الخدمات التي تقدمها النيابة العامة إلكترونيًا في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يوفر على المواطنين الكثير من الوقت والمجهود في الوقوف في المصالح الحكومية.