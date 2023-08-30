أمريكا توقف رحلة استكشافية لحطام «تيتانيك» بعد انفجار الغواصة «تيتان»

سعت السلطات الأمريكية إلى إيقاف رحلة استكشافية لحطام سفينة تيتانيك من المقرر أن تجرى في شهر مايو 2024، من خلال القضاء، وذلك من خلال تفعيل قانون اتحادي واتفاقية دولية تحمي حطام السفينة.

أمريكا تحاول إلغاء رحلة استكشافية إلى حطام سفينة تيتانيك

وأعلنت الحكومة في الولايات المتحدة، أنَّ دخول هيكل سفينة تيتانيك أو الاحتكاك المباشر مع الحطام مقيد وموقوف، وفق القانون الفيدرالي واتفاقية عقدت مع المملكة المتحدة، حيث إن من بين مخاوف الحكومة الاضطراب في القطع الأثرية التابعة لحطام السفينة أو أي بقايا بشرية قد لا تزال موجودة داخل السفينة.

وبحسب الصحف الأمريكية فإن آخر رحلة استكشافية حطام سفينة تيتانيك المغمورة، انتهت بكارثة، حيث انفجرت الغواصة تيتان التي كانت في رحلة استكشافية للسفينة منذ أشهر قليلة، وظلت عناوين الكارثة متصدرة الإعلام حول العالم لفترة طويلة.

الغواصة تيتان

يُذكر أنَّ الغواصة تيتان، انفجرت يوم 18 يونيو الماضي، وهي في رحلة استكشافية لحطام السفينة تيتانيك الغارقة، وقتل جميع ركابها البالغ عددهم 5 أشخاص هم: الملياردير البريطاني هيميش هاردينج، 58 عامًا، ورجل الأعمال المشهور من أصل باكستاني شاهزاده داود، 48 عامًا، وابنه سليمان البالغ من العمر 19 عاما، والاثنان أخرين بريطانيان، بالإضافة إلى المستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليت، 77 عاما، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوشن جيت إكسبيديشنز» المنظمة للرحلة راش ستوكتن.