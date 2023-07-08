لأول مرة.. عرض وثيقة تكشف تنازل ضحايا الغواصة تيتان عن حياتهم

كشفت شركة «أوشن جيت» عن وثيقة التنازل التي يتوجب على المشاركين في الرحلات التي تنظمها الشركة إلى موقع حطام السفينة تيتانيك، في عمق المحيط الأطلسي، عن حياتهم، كأحد شروط المشاركة في الرحلة المحفوفة بالمخاطر، على عمق يصل إلى 4 آلاف متر تحت سطح البحر.

ووفق ما ذكر موقع «إنسايدر»، فقد كان على الركاب الذين خططوا للمشاركة في رحلى الغواصة تيتان، التوقيع علي تنازل عن حياتهم، والمذكور 3 مرت في الصفحة الأولى من الوثيقة، كما لفت إلى أن هناك اتفاقية المسؤولية للطرق التي قد تؤدى إلى الوفاة.

طرق الوفاة المحتمل أن يتعرض لها الشخص

تتضمن الوثيقة أنه إذا تعرض الشخص «لضغط شديد» أو أي فشل آخر للغواصة، وظروف «لا يمكن التنبؤ بها» مثل المحيطات أو الغلاف الجوي، ومن الصعود إلى «السفن الصغيرة والمعدات الأخرى».

وذكرت الوثيقة أن مخاطر الوفاة الأخرى التي يغطيها التنازل، تشمل التعرض للغازات عالية الضغط، وخدمة الأكسجين النقي، والأنظمة الكهربائية عالية الجهد.

وأشارت إلى أن الغواصة تم إنشاؤها باستخدام مواد «لم يتم استخدامها على نطاق واسع» للغواصات الأخرى، وذكّرت الركاب بأن غواصة تيتان لم يتم اعتمادها أو الموافقة عليها من قبل الهيئات التنظيمية.

ومن خلال التوقيع على التنازل، تخلى الركاب أيضًا عن الحق في اتخاذ إجراءات قانونية بشأن الضرر أو أي خسارة أخرى.

مغامر يروى تجربته في الغواصة تيتان

وتحدث مايك ريس، الذي سافر في غواصة تيتان العام الماضي، أن الموت «لم يكن بعيدًا عن ذهنك أبدًا» نظرًا لعدد المرات التي ورد ذكرها في التنازل.

وقال ريس، في كتاب «عائلة سمبسون»: «لذلك لم يفاجأ أي شخص في هذا الموقف - أنتم جميعًا تعرفون ما الذي تدخل فيه».

وقال ممثل شركة «أوشين جيت» لشبكة «إنسايدر»، إنه «غير قادر على تقديم أي معلومات إضافية» حول التنازل.