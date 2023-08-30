جامعة القاهرة تختتم فعاليات النسخة الأولى من معسكر القيادة الفعالة

استضافت جامعة القاهرة، الكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، في ختام فعاليات النسخة الأولى من معسكر القيادة الفعالة بعنوان «تطوير الوعي الوطني»، الذي يقام تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، في إطار مشروعها الفكري الهادف إلى تطوير الوعي الوطني كجزء من تطوير العقل المصري وبناء مجتمع جديد قائم على التفكير العلمي، وبحضور الدكتور عبد الله التطاوي مساعد رئيس الجامعة، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلام، والدكتور مجدي عمر مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وطلاب من أجل مصر المشاركين في معسكر القيادة الفعالة.

وقال الكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، إن مصر دولة مميزة على مدار التاريخ وهو ما يجعلها دائمًا مستهدفة ومطمعا للاحتلال، الذي تغير شكله واختلف وجرى استبدال العقل والفكر بالسلاح والمدافع، وهو ما يستلزم امتلاك وسائل وسًبل حماية العقل المصري عامة والشباب الذين يمثلون المستقبل خاصة، مشيرًا إلى أن مصر تمر بمرحلة مهمة ويجب أن يكون شعبها وشبابها على درجة كبيرة من الوعي والإدراك لكل ما يحيط به.

الشعب المصري يملك وعيا تاريخيا وهوية راسخة

من جانبه، قال الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي للجامعة، إن الشعب المصري قوي ولديه وعي تاريخي ليس مستحدثًا أو مُصطنعًا، وقاد العديد من الثورات الناجحة على مدار التاريخ والتي كان آخرها ثورة 30 يونيو التي استهدفت تصحيح مسار الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الشائعات تُمثل أكبر خطر قد يدمر العقل الإنساني الجمعي وهو ما يستدعي البحث عن المعلومة الصحيحة والتنقيب عنها.

وأكد «منصور»، أن الدولة المصرية وجيشها على درجة كبيرة من القوة وبها أمة تمتلك قرارها وسيادتها ومكانتها وشبابها الواعي الذي سيُكمل المسيرة الوطنية، مشيرًا إلى أن ما يُحاك ضد مصر والمنطقة العربية صناعة خارجية المنشأ تستهدف تدمير دولة وطنية تمتلك هوية قومية لم يستطيع أحد المساس بها على مر التاريخ.

ووجه الدكتور عبدالله التطاوي مساعد رئيس الجامعة، الطلاب إلى ضرورة أن يعيشوا خلال هذه الفترة الحرجة من تاريخ الأمة على أبعاد الـ 10 سنوات الأخيرة للدولة المصرية وما تم بها من إنجازات على جميع المستويات، والعمل على مواجهة المؤامرة التي تستهدف هوية الأوطان وتاريخ الشعوب.