التعليم العالي تطلق مبادرة أجيال لتطوير مهارات الشباب البحثية.. «لينك التقديم»

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المركز القومي للبحوث، مبادرة أجيال لتطوير مهارات الشباب، التي تستهدف إكساب طلاب المرحلة الجامعية والثانوية خبرة تعزز من المسار البحثي لديهم، لاكتشاف عالم البحث العلمي وتطوير مهاراتهم الأكاديمية.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي محاور مبادرة أجيال لتطوير مهارات الشباب وكيفية المشاركة، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء.

محاور مبادرة أجيال

وتتضمن المبادرة عدة محاور:

- اكتشاف مبادئ اختيار الموضوع وتحديد الأهداف البحثية

- تعلم كيفية تصميم وتنفيذ دراسات بحثية قوية

- اكتساب مهارات جمع وتحليل البيانات باستخدام أحدث الأدوات الإحصائية

- دراسة تقنيات البحث الكمي والنوعي وكيفية دمجها

- التعرف على الأخلاقيات البحثية وكيفية التعامل مع البيانات بشكل آمن.

- تعلم كيفية صياغة تقارير بحثية ونشرها في المجلات العلمية.

برنامج خاص لطلاب المرحلة الجامعية النهائية

- اختيار موضوع مشروع التخرج

- تحديد خطوات إعداد مشروع التخرج

- تتميز المبادرة بعقد جلسات تفاعلية مع أساتذة من المركز القومي للبحوث ذوي الخبرة في مجال البحث العلمي

- إتاحة تطبيقات عملية تمكن الطلاب من اختيار مشروعات التخرج

- مواكبة التطور التقني العالمي ومتطلبات سوق العمل

- منح شهادة مشاركة معترف بها تعزز من السير الذاتية للطلاب.

وتشمل المبادرة عدة دورات كالتالي:

دورات تشملها مبادرة أجيال

- دورات النمذجة الجزيئية باستخدام الحاسب الآلي

- دورات المواد المتقدمة

- النانوتكنولوجي

- الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية

- الصناعات الدوائية

- مستحضرات التجميل

- النباتات الطبية

- التغذية والتغليف والتعبئة

- الذكاء الاصطناعي

- الزراعة الذكية

- التغيرات المناخية.

كيفية المشاركة

للراغب في المشاركة، ملء الاستبيان من هنـــــــــــــــا