عاجل.. مصادر بـ«التعليم العالي» تعلن موعد تنسيق المرحلة الثالثة

أعلنت مصادر بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، الانتهاء من فتح باب التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية في السابعة مساء اليوم.

وأكدت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 سيتم الكشف عن خلال 72 ساعة، مع إعلان نتيجة تقليل الاغتراب، مشيرة إلى أنّ تنسيق المرحلة الثالثة سيشمل الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة والناجحين في الدور الثاني وفقًا للحدود الدنيا للشعبتين العلمية والأدبية بحد أدنى 205 درجات بنسبة 50%.

تقليل الاغتراب

وأوضحت المصادر بوزراة التعليم العالي أنّ من المتوقع أن تنطلق أعمال تنسيق المرحلة الثالثة 2023، الأسبوع المقبل، عقب إعلان نتائج تحويلات تقليل الاغتراب، مشيرة إلى أنّه يمكن للطلاب وقتها التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات من أي جهاز حاسب آلي.

وذكرت المصادر أنّ معامل التنسيق في الجامعات ستباشر أعمالها في استقبال الطلاب لتسجيل الرغبات، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

متابعة تنسيق الجامعات

وتابعت المصادر في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنّ غرفة العمليات المركزية الخاصة بمتابعة أعمال تنسيق الجامعات 2023 لم ترصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن وأن الأمور تسير بشكل طبيعي.