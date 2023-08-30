إزالة 670 حالة إشغال طريق في حملة بالإسكندرية

قال اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية، إنه بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وإزالة التعديات على حرم الطريق العام وافتراش الأرصفة، ما يعيق حركة المرور والمارة، شن الحي حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات لتسهيل حركة المرور وسير المواطنين إذ أن الطريق حق للمواطنين ولن يسمح بأي إشغالات تعيق حركتهم أو تعرضهم للخطر.

وأشار رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية في تصريحج لـ«الوطن» إلى أن إدارة إشغال الطريق كثفت جهودها بقيادة مدير إدارة إشغال الطريق؛ إذ جرى شن حملة مكبرة بنطاق الحي ومواجهة ظاهرة الإشغالات استهدفت الحملة الشوارع الآتية:

شارع خالد بن الوليد.

شارع ملك حفني بحري.

شارع الصاغ محمد عبد السلام.

حملات مستمرة للقضاء على ظاهرة الإشغالات

وأوضح أن الحملات مستمرة حتى يتم القضاء على ظاهرة الإشغالات والتعدي على حرم الطريق لأن من حق المواطن السير الآمن على الأرصفة بعيدا عن نهر الطريق وتعريض حياتهم للخطر وحتى لا تحدث أزمات أو اختناقات مرورية.

ولفت إلى أن حملة حي المنتزه أول المكبرة ضمت اللواء صبري العزب مساعد مدير الأمن حكمدار الإسكندرية، والعميد أيمن بيومي وكيل شرطة المرافق، بالإضافة إلى ضباط شرطة المرافق وضباط المرور والكول الأمني ومعاوني إشغال الطريق.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 670 حالة إشغال متنوع، وجرى رفع كافة التعديات على حرم الطريق العام والتنبيه على المحال التجارية والكافيهات بالالتزام بعدم افتراش الأرصفة.