حملات لإزالة الإشغالات ومد مواسير تجديد شبكة المياه في بالإسكندرية

قال السيد موسي رئيس حي العامرية أول، إن العمل متواصل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وضبط الأسواق ومتابعة الأسعار والأسواق والعمل على تنفيذ مشروعات المرافق للمواطنين، مع متابعة الحفر لمد المواسير لإحلال وتجديد خط المياه بشارع 20 بالعامرية وجاري المتابعة.

ضبط سيارات بمخلفات

وأضاف السيد موسى، أنه بناءاً على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات المسائية لفرض الانضباط بالشوارع، جرى توجيه حملة مسائية بقيادة نائب رئيس الحي استهدفت منطقة «عبد القادر والحرابي»، وأسفرت عن التحفظ على سيارة جامبو محملة بمخلفات البلاستيك، وسيارة ربع نقل محملة بمخلفات الدواجن، و10 حالات إشغالات متنوعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

استمرار الحملات

وأشار رئيس حي العامرية أول بمحافظة الإسكندرية، إلى أن إدارة إشغال الطريق واصلت حملات يومية لرفع الإشغالات بمربع الورش والطريق الصحراوي وجرى التحفظ على 30 حالة إشغال متنوع، و25 لوح خشب من منطقة النهضة، كما تم دهان الإعلانات المخالفة على البلدورات وجاري المتابعة، جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.