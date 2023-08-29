حملات مكثفة من «التموين» على مخازن تجار السجائر لضبط المتلاعبين

تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا، شن حملات رقابية مكثفة على مخازن السجائر لتجار الجملة، من أجل ضبط السجائر المهربة أو المحجوبة عن التداول، لطرحها في الأسواق.

حملات التموين لضبط السجائر المهربة

قالت مصادر في وزارة التموين، إن حملات مفتشي التموين والمديريات على مستوى المحافظات، تركز في تحركاتها على مخازن السجائر لتجار الجملة، للرقابة على التالي:

- مخازن لا تمتلك فواتير بالبضاعة المملوكة لديها.

- مخازن ليس لديها سجل تجاري.

- مخازن ليس لديها رخصة مزاولة نشاط والتي يتم الحصول عليها من الغرفة التجارية.

وأضافت المصادر، أنه يجري تحرير محاضر تموينية ضد تجار الجملة، ممن يثبت حجبهم لسلعة السجائر في الأسواق، موضحة أن النيابة العامة هي صاحبة القرار في مصادرة الكميات المتواجدة لديهم.

ضبط 2675 علبة سجائر بالجيزة

فيما أعلنت مديرية تموين الجيزة، ضبط 2675 علبة سجائر مختلفة الأنواع خلال شهر أغسطس الجاري، نتيجة مرور مفتشي الرقابة المركزية والتجارية على مستوى المحافظة، ضمن الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية المختلفة لضبط الأسواق ووقف المتلاعبين من التجار.