أحمد جمال ومصطفى شوقي يحييان اليوم السادس لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

لليوم السادس على التوالي، تستمر فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31 برئاسة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، المقام في قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتستمر حتى 7 سبتمبر المقبل.

ويستقبل مسرح «محكى القلعة» في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فقرة فنية للفنان مصطفى شوقي وفرقته، ومن المقرر أن يقدم على مدار ساعتين مجموعة من أشهر أعماله الغنائية، بينما يقدم الفنان أحمد جمال الفقرة الغنائية الثانية، التي تستمر على مدار ساعتين، وتشهد تقديم باقة غنائية متنوعة من الأعمال التي يعشقها الجمهور.

أحمد جمال للجمهور في حفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء: «جاهزين؟»

ونشر الفنان أحمد جمال مقطع فيديو من البروفات التي أجراها قبل ساعات من حفله في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وذلك عبر خاصية «ستوري» على حسابه بـ «إنستجرام»، معلقا: «لما تريح صوتك في البروفة عشان الحفلة.. جاهزين؟».

تفاصيل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وتشهد الدورة الـ31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناءن تقديم مجموعة كبيرة من الحفلات على مدار 14 يوما، لأبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي: مدحت صالح، هاني شاكر، على الحجار، وليد توفيق، هشام عباس، سيمون، فايا يونان، غالية بن علي، عزيز مرقة، نسمة محجوب، محمد محسن، نادية مصطفى بالإضافة إلى الموسيقار عمر خيرت.