أحمد جمال يروج لحفله في مهرجان القلعة: مستنيكم من دلوقتي

روج الفنان أحمد جمال، لحفله المرتقب، ضمن فعاليات الدورة المُقبلة من مهرجان القلعة للموسيقى، التي تنطلق نهاية أغسطس الجاري، قائلًا: «مستنيكم من دلوقتي».

وكتب أحمد جمال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «جمهوري الغالي اللي كان مستني حفل مهرجان القلعة السنة دي.. خلاص أنا هكون موجود معاكم إن شاء الله وتم تأكيد ميعاد الحفل، وميعادنا يوم 30 أغسطس.. مستنيكم من دلوقتي».

حفلات مهرجان القلعة 2023

وتضم الدورة المُرتقبة من مهرجان القلعة 2023 الذي ينطلق 25 أغسطس، مجموعة كبيرة من الحفلات التي يقدمها أبرز نجوم الغناء من بينهم: علي الحجار، هاني شاكر، هشام عباس، مدحت صالح، الموسيقار عمر خيرت، وليد توفيق، عزيز مرقة، الشيخ ياسين التهامي، نسمة محجوب، فايا يونان، فريق وسط البلد، مصطفى حجاج، غالية بن علي ولينا شاماميان.