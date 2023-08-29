وصلة غناء إسبانية مع منى بوركهارد في حفل مهرجان القلعة

انتهت الفنانة منى بوركهارد من وصلتها الغنائية خلال الليلة الخامسة من فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء المقام بقلعة صلاح الدين.

وأعربت «بوركهارد» خلال وصلتها، عن سعادتها لتواجدها في القلعة، قائلة: «وحشتوني من 2019 آخر مشاركة ليا في المهرجان، دايما بنيجي خايفين عشان اللون بتاعنا مختلف، بس الجمهور المصري ذواق».

حفل منى بوركهارد بمهرجان القلعة

قدمت منى فقرة إسبانية فنية بمذاق إسباني بمصاحبة اوركسترا لاس انكانتا دوراس، تقدم خلالها مجموعة من رقصات الباسودوبل الشهيرة.

يذكر أن الفنان مصطفى حجاج من المقرر أن يحيي اليوم رفقة الفنان عز الأسطول، حفلا يتضمن مجموعة من أعماله الخاصة منها أنشودة امون رع، مدد يا الله، ومشيت، فى الحسين، العزوبية، فوق النخل، نسى نسى وهنا هنا.