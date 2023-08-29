مصطفى حجاج يبدأ وصلته الغنائية في مهرجان القلعة على نغمات «يا منعنع»

بدأ الفنان مصطفى حجاج وصلته الغنائية منذ قليل، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، المقام حاليا في قلعة صلاح الدين، على نغمات أغنيته الشهيرة «يا منعنع».

ومن المقرر أن يشدو حجاج خلال الحفل، بعدد من أهم وأشهر أغنياته، التي اشتهر بها خلال مسيرته الفنية، منها خطوة وما بحنلهاش.

وكان سبق حجاج فقرة للفنانة منى بوركهارد، التي قدمت فقرة إسبانية فنية بمذاق إسباني بمصاحبة أوركسترا لاس أنكانتا دوراس، تقدم خلالها مجموعة من رقصات الباسودوبل الشهيرة.

فعاليات الليلة الخامسة من مهرجان القلعة

كانت فعاليات الليلة الخامسة من المهرجان، بدأت بوصلة غنائية للفنان عز الأسطول، التي قدم فيها أغنيات أنشودة أمون رع، مدد يا الله، ومشيت، في الحسين، العزوبية، فوق النخل، نسى نسى وهنا هنا.