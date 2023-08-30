ميناء سفاجا يستعد لاستقبال سفينة محملة بـ32 ألف طن فحم بترولي

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن وتم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 641 شاحنة و152 سيارة حيث شملت حركة الواردات 35000 طن بضائع، 323 شاحنة و99 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 318 شاحنة و53 سيارة.

استخدام وتداول الفحم البترولي والحجري

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة «Safeen AL Amal» وعلى متنها 32 ألف طن فحم بترولي أخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم حيث قامت الهيئة بإلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين.

تداول 2500 طن و172 شاحنة

كما يستقبل الميناء السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس بينما تغادر العبارة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن و172 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين سينا وبريدج وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1638 راكبا بموانيها.