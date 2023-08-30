مجمع البحوث الإسلامية يكشف تفاصيل «حتى يرحم الناس» (فيديو)

قال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنّ حملة «حتى يرحم الناس» تأتي ضمن الحملات التوعوية التي ينفذها المجمع لنشر القيم الأخلاقية والمجتمعية والتأكيد على أهمية التعاون بين أفراد المجتمع الواحد، وتحقيق مبدأ التراحم فيما بينهم ودوره في رقي هذا المجتمع ونهضته، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

حملة «حتى يرحم الناس» تستمر على مدار أسبوعين

وأضاف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «Ten» الفضائية، أنّ مجمع البحوث الإسلامية بـ الأزهر الشريف، ذكر أنّ حملة «حتى يرحم الناس» تستمر على مدار الأسبوعين المقبلين، لنشر خلق الرحمة في المجتمع، ودعوة الناس إلى الإحساس بالآخرين ومساعدة الفقراء والمحتاجين وزيادة الوعي الفكري.

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أنّ وعاظ وواعظات الأزهر سينطلقون مع بداية الحملة من عدّة أماكن للتواصل مع المحتاجين لحل مشكلاتهم، وتحديدا من مراكز الشباب والجمعيات والمساجد والوحدات الصحية وقطاعات الأمن والسجون بمختلف أنحاء الجمهورية، لنشر قيم المودة والرحمة وإزالة الكره والبغضاء بين المجتمع، متابعا أنّ المجمع يعمل عدد من الحملات بصفة دورية بهدف نشر قيم المودة وحق الحياة وحماية البيئة مثل حملة حافظ على المياه وحملة بالوالدين إحسان.