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مجمع البحوث الإسلامية: الصلح بين المتخاصمين من أفضل الأعمال

كتب:

رؤى ممدوح
03:43 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
تعبيرية

تعبيرية

كشف مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أفضل 3 أعمال في الدين، يمكن أن يقوم بها المسلم، واستدلت بذلك من حديث الصحابي الجليل أبو هريرة، أنّ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «ما عملَ ابنُ آدمَ شيئًا أفضلَ من الصلاةِ، وصلاحِ ذاتِ البَيْنِ، وخُلُقٍ حَسَنٍ» (السلسلة الصحيحة).

أهمية الإصلاح بين المتخاصمين

ويعد الإصلاح بين المتخاصمين، ورأب الصدع بين المتقاطعين، وتأليف القلوب بين المتنافرين، من أفضل الأعمال؛ ليكونوا بذلك كما أمرهم الله كالبنيان المرصوص، والجسد الواحد، والكيان المترابط المتكاتف المتآلف.

فضل الإصلاح بين المتخاصمين

وعن فضل السعي بالإصلاح بين المتخاصمين، فقد أوضح مجمع البحوث الإسلامية أنّ السعي لتوحيد الكلمة وترابط القلوب من أفضل الأعمال؛ فهو سبيل المحبة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة»، قالوا: بلى، قال: «صلاح ذات البين» رواه الترمذي، وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على وحدة المسلمين، ونبه على أن الصلح بين المتخاصمين من أفضل الأعمال.

أشار المجمع إلى أنّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- باشر بنفسه حين تنازع أهل قباء فندب أصحابه وقال: «اذهبوا بنا نصلح بينهم» (البخاري)، وكذلك كان أصحابه رضوان الله عليهم، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوصي من يوليه ويقول: «رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا ، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ الضَّغَائِنَ بَيْنَ النَّاسِ». 

 

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