مجمع البحوث الإسلامية يوضح فضل الأذان في الإسلام: من يقوم به له أجر عظيم

نشر مجمع البحوث الإسلامية، منذ قليل، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورا يوضح من خلاله فضل الأذان في الشريعة الإسلامية، وما ينبغي على المسلم أن يلتمسه في الأذان.

دعاء سماع الأذان

وقال مجمع البحوث الإسلامية، في منشوره، إن للأذان فضل كبير في الإسلام، مستدلين على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال حين يسمع المؤذن: (أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا)، غفر له ذنبه». صحيح مسلم

ترغيب النبي في الأذان

وقد رغب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأذان، بحسب دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، التي قالت إن الأذان يعتبر شعيرة من شعائر الإسلام، ومن يقوم به له أجر عظيم من الله عز وجل.

واستدلت دار الإفتاء المصرية، على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» متفقٌ عليه.

ومن الأحاديث النبوية التي وردت أيضا في فضل الأذان، والتي أشارت إليها دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، ما ورد عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه مسلم في «صحيحه».