خبير تكنولوجي يكشف سبب بطء شبكة الإنترنت في المنزل.. اعرفه

كشف عدد من خبراء التكنولوجيا عن سبب بسيط يسبب في بطء شبكة الإنترنت وهو الشبكة المزدحمة، وفقا لما أوضحته صحيفة «ذا صن البريطانية»: «على غرار حركة المرور في ساعة الذروة، تعتمد السرعة التي سيحصل المستخدم عليها جزئيًا على عدد الأشخاص الذين يستخدمون الشبكة».

وخلال فترات الذروة، عادةً من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 10 مساءً، قد يلاحظ المستخدم أحيانًا سرعات أبطأ قليلا، حيث قال أوستن أغيري، الخبير التكنولوجي: «يعود الجميع إلى المنزل من العمل أو المدرسة ويبدأون في استخدام الواي فاي ولا تستطيع شبكة الإنترنت التعامل إلا مع قدر كبير من حركة مرور الويب أو النطاق الترددي».

واستكمل الخبير التكنولوجي: «عندما تكون هناك حركة مرور متزامنة على الويب أكثر مما يمكن أن تدعمه الشبكة، فإنها تصبح مزدحمة وتتباطأ.. ويحدث ازدحام الشبكة أيضًا عندما يكون هناك عدد كبير جدًا من حركة مرور الويب على شبكتك المنزلية».