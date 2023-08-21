مخترع «واي فاي»: 40% من سكان العالم ليس لديهم إنترنت

أكد الدكتور حاتم زغلول العالم المصري مخترع شبكات واي فاي، أن مصر شهدت خلال العشر سنوات الماضية تطورا كبيرا في مجال تكنولوجيا الاتصالات، ولكن لا يزال الأمر يحتاج مزيدا من التطوير، موضحا أن تطوير الإنترنت يحتاج إلى إجراءات بشكل أكثر.

22 مليار جهاز واي فاي في العالم الآن

وأشار حاتم زغلول، خلال لقاء ببرنامج من مصر، مع الإعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، إلى أنه يوجد الآن 22 مليار جهاز واي فاي في العالم، مؤكدا أن هذه النسبة من أجهزة الواي فاي تقول إن التجربة ناجحة بشكل كبير ويعملون حاليا على جعل هذه الشبكة جيلا من أجيال الموبايل.

خدمات الإنترنت كانت بطيئة في التسعينيات

ولفت إلى أن خدمات الإنترنت كانت بطيئة في التسعينيات، والآن نصل لـ3 مليارات معلومة في الثانية، قائلا: «رأينا في تجربة الواي فاي لو بدأنا ندي الناس إنترنت أسرع هيحبوا يدخلوا ويشوفوا فيديو وتوصلنا لتكنولوجيا واي فاي وحلينا المشكلات».

وتابع: «أكثر من 40% من العالم ليس لديه إنترنت وبنسبة أكبر في أفريقيا وبنحاول نساعد كتير من دول أفريقيا أنها تدخل على الإنترنت وندخل الواي فاي وهي أرخص تكنولوجيا من تكنولوجيا الاتصالات»، موضحا أن الفارق الرقمي كبير في أفريقيا فمثلا دول جنوب القارة متقدمة جدا، ووسط أفريقيا أقل من 3% من الشعوب عندهم إنترنت.