تفاصيل حصة بطاقة التموين من السلع لشهر سبتمبر وموعد صرفها

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بداية من الجمعة المقبل 1 سبتمبر 2023، صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية عن الشهر الجديد، عبر منافذ البقالين يوميا، وحتى نهاية الشهر من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء.

حصة بطاقة التموين من السلع لشهر سبتمبر 2023

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حصة بطاقة التموين من السلع لشهر سبتمبر 2023، إذ تحصل كل بطاقة على عدد مختلف من كميات السلع المخصصة لها، وفقا لعدد الأفراد المقيدين على البطاقة، كالتالي:

فرد واحد على بطاقة التموين

يتم صرف لها 1 كيس سكر وزجاجة زيت شهريا، و5 أرغفة خبز يوميا.

فردين على بطاقة التموين

يتم صرف لها 2 كيس سكر و2 زجاجة زيت، و10 أرغفة خبز يوميا.

3 أفراد على بطاقة التموين

يتم صرف لها 3 أكياس من السكر و3 زجاجات زيت، و15 رغيف خبز يوميا.

4 أفراد على بطاقة التموين

4 أكياس من السكر و4 زجاجات زيت، و20 رغيف خبز يوميا.

5 أفراد على بطاقة التموين

5 أكياس من السكر و4 زجاجات زيت، و25 رغيف خبز يوميا.

6 أفراد على بطاقة التموين

6 أكياس من السكر و4 زجاجات زيت، 30 رغيف خبز يوميا.