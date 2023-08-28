سعر كيلو السكر للفرد في التموين عن شهر سبتمبر 2023.. الصرف يبدأ خلال أيام

تجهز وزارة التموين والتجارة الداخلية، قائمة أسعار السلع التموينية المقرر صرفها لحاملي البطاقات في شهر سبتمبر 2023، وتتضمن سعر كيلو السكر للفرد في التموين مع تحديد أسعار باقي السلع التموينية الأخرى والتي يصل عددها إلى 31 سلعة.

سعر كيلو السكر للفرد في التموين شهر سبتمبر 2023

ويحدد سعر كيلو السكر للفرد في التموين شهر سبتمبر 2023 في قائمة أسعار السلع المقرر إعلانها خلال أيام، لصرف السلع التموينية عن شهر سبتمبر بداية من الجمعة 1 سبتمبر 2023 لحاملي البطاقات التموينية من منافذ صرف السلع.

وجاء سعر كيلو السكر للفرد في التموين خلال شهر أغسطس الجاري عند 12.60 جنيه للكيس المعبأ وزن كيلوجرام، فيما جاءت باقي أسعار السلع التموينية كما يلي.

1- سكر معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام واحد بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جراما بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جراما بسعر 7 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جراما بسعر 3 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جراما بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جراما بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 3 جنيه.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 3 جنيه .

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.